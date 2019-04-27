«Голден Стэйт» выиграл серию плей-офф НБА у «Клипперс», Дюрант набрал 50 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей — 129:110.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, который набрал 50 очков. Его одноклубник Стефен Карри записал в свой актив 24 балла. Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 16 очков, 14 подборов и 10 результативных передач.

В составе хозяев 29 очков набрал Данило Галлинари, а Патрик Беверли отметился дабл-даблом из 11 баллов и 14 подборов.

Таким образом, «Голден Стэйт» выиграл серию у «Клипперс» и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Хьюстон Рокетс».

Ранее «Сан-Антонио» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Денвером».