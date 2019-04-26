«Сан-Антонио» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Денвером»
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Встреча состоялась в Сан-Антонио и завершилась в пользу хозяев — 120:103.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 43 очков и 12 подборов.
Форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж отметился дабл-даблом из 26 очков и 10 подборов. Его одноклубник, защитник Демар Дерозан, набрал 25 очков.
Счёт в серии стал 3:3.
Ранее Карри стал первым баскетболистом в истории плей-офф НБА, забросившим 400 трёхочковых.