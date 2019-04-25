Карри стал первым баскетболистом в истории плей-офф НБА, забросившим 400 трёхочковых
- Reuters
Реализовав четыре дальних броска в пятом матче первого раунда серии против «Лос-Анджелес Клипперс», Стефен Карри достиг отметки в 400 трёхочковых за карьеру в плей-офф НБА.
Игрок «Голден Стэйт» является лидером в истории лиги по количеству дальних попаданий в плей-офф (400). Второе место у экс-игрока «Бостон Селтикс», «Сиэтл Суперсоникс» и «Милуоки Бакс» Рэя Аллена (285). Третьим идёт форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Ранее сообщалось, что баскетболист Джеймс опроверг слухи о своём недовольстве руководством «Лейкерс».