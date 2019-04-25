Баскетболист Джеймс опроверг слухи о своём недовольстве руководством «Лейкерс»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что слухи о его недовольстве руководством команды не соответствуют действительности.

«Это неправда. Прямо сейчас я нахожусь в тренировочном комплексе «Лейкерс», — сказал Джеймс в видео на своей странице в Instagram.

Команда из Лос-Анджелеса не попала в плей-офф НБА, закончив сезон на десятом месте в Западной конференции. Джеймс завершил выступление после регулярного чемпионата впервые с сезона-2004/05. За это время он успел поиграть за две команды — «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит».

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» победил «Юту» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.