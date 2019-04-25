«Хьюстон» победил «Юту» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

В рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» обыграл «Юта Джаз» и пробился в следующую стадию соревнований.

Матч, проходивший в Хьюстоне, завершился победой хозяев со счётом 100:93.

Самым результативным в составе «Рокетс» был Джеймс Харден. На его счету 26 очков.

Лучшим индивидуальным результатом у «Юты» стали 18 очков Ройса О'Нила.

Счёт в серии — 4:1 в пользу «Хьюстона». В следующем раунде «Рокетс» сыграет с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что «Клипперс» обыграл «Голден Стэйт» в плей-офф НБА, несмотря на 45 очков Дюранта.