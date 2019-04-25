«Хьюстон» победил «Юту» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
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Матч, проходивший в Хьюстоне, завершился победой хозяев со счётом 100:93.
Самым результативным в составе «Рокетс» был Джеймс Харден. На его счету 26 очков.
Лучшим индивидуальным результатом у «Юты» стали 18 очков Ройса О'Нила.
Счёт в серии — 4:1 в пользу «Хьюстона». В следующем раунде «Рокетс» сыграет с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс».
Ранее сообщалось, что «Клипперс» обыграл «Голден Стэйт» в плей-офф НБА, несмотря на 45 очков Дюранта.