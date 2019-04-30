Губерниев назвал биатлониста Цветкова слабаком

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о российском биатлонисте Максиме Цветкове, не попавшем в состав национальной команды на централизованную подготовку к сезону-2019/20.

В комментариях под своей записью в Instagram в ответ на вопрос одного из пользователей: «Дима, что с Цветковым?» — Губерниев написал: «Слабак».

27-летний Цветков является чемпионом мира 2017 года в составе сборной России в эстафетной гонке. В его активе также золото, серебро и бронза первенства Европы 2014 года в пасьюте, спринте и индивидуальной гонке соответственно.

Ранее стало известно, что Цветков не был включён в состав национальной команды на централизованную подготовку к сезону-2019/20.