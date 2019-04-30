Фигуристка Медведева рассказала, удастся ли ей отдохнуть в межсезонье

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на межсезонье.
Фигуристка Медведева рассказала, удастся ли ей отдохнуть в межсезонье
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Межсезонье пройдёт в режиме шоу. У меня много работы, чему я очень рада. Честно говоря, пляжный или развлекательный отдых мне не очень нравится. Я человек активный — долгосрочный отдых мне в тягость. И к тренировкам я приступлю вовремя, ведь надо готовиться к следующему сезону», — приводит слова Медведевой Sport24.

В минувшем сезоне 19-летняя фигуристка завоевала бронзу на чемпионате мира в японской Сайтаме. В её активе также третье и четвёртое места на этапах Гран-при в Канаде и Франции соответственно, а также серебро на турнире Autumn Classic. На чемпионате России она заняла седьмое место, но стала победительницей финала Кубка России.

Ранее Медведева высказала мнение, что за четверными прыжками будущее фигурного катания.

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