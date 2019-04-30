Шорт-трекист Ан планирует принять участие в Кубке СКР

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан намерен принять участие в соревнованиях Кубка Союза конькобежцев России (СКР).
Шорт-трекист Ан планирует принять участие в Кубке СКР
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России, Ан пропускает сбор национальной команды в Болгарии и продолжает индивидуальную подготовку в Корее.

Отмечается, что Ан решил выступить на Кубке СКР, поскольку по его итогам будет определён состав сборной для участия в Кубке мира — 2019/20.

В феврале 20-кратный чемпион мира выразил желание возобновить карьеру и принять участие в Играх-2022 в Пекине.

Ранее Ан высказал мнение, что выводы о его готовности можно будет сделать примерно через год.

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