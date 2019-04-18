Шорт-трекист Ан считает, что выводы о его готовности можно будет сделать примерно через год

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан рассказал, что на принятие решения об участии в очередном олимпийском цикле он отвёл себе около года.

«Прямо сейчас просто хочу попробовать, смогу ли. Я собираюсь тренироваться по своему плану, а потом посмотрю, что из этого выйдет. Отвёл себе на это год. Где-то через год, я думаю, будет понимание», — приводит слова спортсмена РИА Новости.

По его словам, он будет тренироваться по индивидуальному плану, а затем намерен выступить на отборочных соревнованиях, которые пройдут в августе.

«Будет ещё чемпионат России в декабре. А уже через год можно будет сделать выводы, иду на ещё один олимпийский цикл или же нет», — сказал Ан.

В феврале 20-кратный чемпион мира выразил желание возобновить карьеру и принять участие в Играх-2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что Ан пройдёт медобследование перед возвращением в спорт.