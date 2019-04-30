«Денвер» взял верх над «Портлендом» в первом матче серии плей-офф НБА

Короткая ссылка
«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер» взял верх над «Портлендом» в первом матче серии плей-офф НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 121:113 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Наггетс» стал Никола Йокич, набравший 37 очков. 23 баллов в активе Джамала Маррея. Ещё 19 очков команде принёс Пол Миллсэп и 11 — Гэри Харрис.

В составе «Трэйл Блэйзерс» 39 очков в активе Дэмьена Лилларда. Энес Кантер набрал 26 очков, Родни Худ — 17, Си Джей Макколлум — 16.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Денвера». Вторая игра состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить