«Денвер» взял верх над «Портлендом» в первом матче серии плей-офф НБА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 121:113 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным в составе «Наггетс» стал Никола Йокич, набравший 37 очков. 23 баллов в активе Джамала Маррея. Ещё 19 очков команде принёс Пол Миллсэп и 11 — Гэри Харрис.
В составе «Трэйл Блэйзерс» 39 очков в активе Дэмьена Лилларда. Энес Кантер набрал 26 очков, Родни Худ — 17, Си Джей Макколлум — 16.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Денвера». Вторая игра состоится 2 мая.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.