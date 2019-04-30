«Денвер» взял верх над «Портлендом» в первом матче серии плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счётом 121:113 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Наггетс» стал Никола Йокич, набравший 37 очков. 23 баллов в активе Джамала Маррея. Ещё 19 очков команде принёс Пол Миллсэп и 11 — Гэри Харрис.

В составе «Трэйл Блэйзерс» 39 очков в активе Дэмьена Лилларда. Энес Кантер набрал 26 очков, Родни Худ — 17, Си Джей Макколлум — 16.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Денвера». Вторая игра состоится 2 мая.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА.