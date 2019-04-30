«Филадельфия» обыграла «Торонто» и сравняла счёт в серии плей-офф НБА

«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 94:89 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал Джимми Батлер, набравший 30 очков. В активе Джеймса Энниса 13 очков, а у Джоэля Эмбиида — 12 баллов.

В составе «Торонто» 35 очков набрал Кавай Леонард. 21 балл в активе Паскаля Сиакама. Ещё 20 очков команде принёс Кайл Лоури.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:1. Третья игра пройдёт в Филадельфии 3 мая.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» победил «Хьюстон» в первом матче плей-офф НБА.