«Спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей за последние 2,5 года

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На матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином» на «Открытие Арену» пришло наименьшее количество зрителей за последние 2,5 года.
«Спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей за последние 2,5 года
  • РИА Новости

Встреча «Спартака» и «Рубина» в рамках 26-го тура РПЛ собрала 20 015 зрителей. Это наихудший результат посещаемости домашних матчей красно-белых с 8 августа 2016 года. Тогда на матч 2-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов» пришло 17 449 болельщиков.

«Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая на шесть очков от зоны Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды.

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