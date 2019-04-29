Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды

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Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что проблемы красно-белых заключаются не в тренере, а в качестве футболистов.
Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды
  • Роман Павлюченко
  • РИА Новости

«Больно смотреть на «Спартак». Тут дело не в тренере, а в составе, который сейчас есть. Половина футболистов «Спартака» не соответствуют уровню команды. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь пять-шесть футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня игроки, но некоторые не тянут уровень», — цитирует Павлюченко Sport24.

Также экс-форвард «Спартака» добавил, что нынешняя молодёжь команды ещё не достигла уровня сверстников из «Краснодара».

Ранее Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком».

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