Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды

Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что проблемы красно-белых заключаются не в тренере, а в качестве футболистов.

«Больно смотреть на «Спартак». Тут дело не в тренере, а в составе, который сейчас есть. Половина футболистов «Спартака» не соответствуют уровню команды. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь пять-шесть футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня игроки, но некоторые не тянут уровень», — цитирует Павлюченко Sport24.

Также экс-форвард «Спартака» добавил, что нынешняя молодёжь команды ещё не достигла уровня сверстников из «Краснодара».

Ранее Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком».