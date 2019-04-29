Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды
- Роман Павлюченко
- РИА Новости
«Больно смотреть на «Спартак». Тут дело не в тренере, а в составе, который сейчас есть. Половина футболистов «Спартака» не соответствуют уровню команды. Мне кажется, из сегодняшнего состава лишь пять-шесть футболистов заслуживают играть за красно-белых. Да простят меня игроки, но некоторые не тянут уровень», — цитирует Павлюченко Sport24.
Также экс-форвард «Спартака» добавил, что нынешняя молодёжь команды ещё не достигла уровня сверстников из «Краснодара».
Ранее Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком».