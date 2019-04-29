Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.
Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Я готов работать в «Спартаке», строить команду, которую мне доверили. На остальные ваши скользкие слова или слова со смыслом я бы отвечать не хотел. Команда хочет играть в этот футбол, мне это очень нравится. Доверие к игрокам у меня большое, такое же я вижу с их стороны», — сказал Кононов после матча 26-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

Также главный тренер «Спартака» выразил уверенность, что справляется с возложенными на него обязанностями.

Ранее Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака».

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