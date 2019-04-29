Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»
  • РИА Новости

«Сделали повторное обследование Рассказову — оказалось, трещина в лодыжке. У Жиго рецидив старой травмы. Но не на той ноге, на которой делали операцию, а на другой. Прежнее повреждение, которое он получил ещё до перехода в «Спартак». Он улетел на обследование», — сказал Кононов.

Московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 40 очков после 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить