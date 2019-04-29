Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.

«Сделали повторное обследование Рассказову — оказалось, трещина в лодыжке. У Жиго рецидив старой травмы. Но не на той ноге, на которой делали операцию, а на другой. Прежнее повреждение, которое он получил ещё до перехода в «Спартак». Он улетел на обследование», — сказал Кононов.

Московский «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 40 очков после 26 матчей.

Ранее сообщалось, что Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком».