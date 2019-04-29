Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком»

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Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что его команда могла достичь лучшего результата в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Имеет место неудовлетворение от многих моментов. Ничья, возможно, закономерна, но мы могли достичь большего. Сегодня разобрать «Спартак» было проще, чем в остальных случаях», — сказал Бердыев после матча.

Также главный тренер «Рубина» добавил, что текущее место в турнирной таблице не соответствует составу его команды. По мнению Бердыева, казанцы должны располагаться выше.

Ранее сообщалось, что «Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча 26-го тура РПЛ.

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