Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что его команда могла достичь лучшего результата в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Имеет место неудовлетворение от многих моментов. Ничья, возможно, закономерна, но мы могли достичь большего. Сегодня разобрать «Спартак» было проще, чем в остальных случаях», — сказал Бердыев после матча.

Также главный тренер «Рубина» добавил, что текущее место в турнирной таблице не соответствует составу его команды. По мнению Бердыева, казанцы должны располагаться выше.

Ранее сообщалось, что «Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча 26-го тура РПЛ.