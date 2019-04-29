Ковтун рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере

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Максим Ковтун, объявивший о завершении карьеры профессионального фигуриста, рассказал, что хотел бы изменить в прошлом.
Ковтун рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере
  • Максим Ковтун
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Если перемотать время, я бы всё начал делать чуть раньше. Когда мы начали работу с Еленой Германовной Буяновой и Татьяной Анатольевной Тарасовой, мне всё время чуть-чуть не хватало. Четвёртый на мире, в финале Гран-при немного не дотянул, ещё где-то. Наверное, эти моменты я хотел бы поправить. Ещё бы тщательнее выбирал людей, которым тогда доверял», — сказал бывший спортсмен в интервью Sport24.

Также Ковтун считает, что сумел реализовать себя в спорте.

Ранее фигурист Ковтун не исключил, что может возобновить карьеру.

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