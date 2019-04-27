Фигурист Ковтун не исключил, что может возобновить карьеру

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун, который недавно завершил карьеру, заявил, что не исключает своего возвращения на лёд.

«25 апреля был в федерации, тепло пообщался с Александром Горшковым. Но я давно уже понял, что зарекаться не нужно. Захочу вернуться — вернусь», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что решение завершить спортивную карьеру является осознанным.

«Тем не менее ничего не отрицаю на 200%», — добавил Ковтун.

В активе Ковтуна два серебра и бронза чемпионатов Европы и две серебряные медали командного чемпионата мира.

Ранее в ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры.