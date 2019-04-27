Фигурист Ковтун не исключил, что может возобновить карьеру
- РИА Новости
«25 апреля был в федерации, тепло пообщался с Александром Горшковым. Но я давно уже понял, что зарекаться не нужно. Захочу вернуться — вернусь», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
При этом он отметил, что решение завершить спортивную карьеру является осознанным.
«Тем не менее ничего не отрицаю на 200%», — добавил Ковтун.
В активе Ковтуна два серебра и бронза чемпионатов Европы и две серебряные медали командного чемпионата мира.
Ранее в ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры.