Фигурист Ковтун не исключил, что может возобновить карьеру

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Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун, который недавно завершил карьеру, заявил, что не исключает своего возвращения на лёд.
Фигурист Ковтун не исключил, что может возобновить карьеру
  • РИА Новости

«25 апреля был в федерации, тепло пообщался с Александром Горшковым. Но я давно уже понял, что зарекаться не нужно. Захочу вернуться — вернусь», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что решение завершить спортивную карьеру является осознанным.

«Тем не менее ничего не отрицаю на 200%», — добавил Ковтун.

В активе Ковтуна два серебра и бронза чемпионатов Европы и две серебряные медали командного чемпионата мира.

Ранее в ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры.

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