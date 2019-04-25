В ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила факт завершения спортивной карьеры Максимом Ковтуном.

Как сообщает пресс-служба ФФККР, спортсмен подал в федерацию соответствующее заявление, а также попросил вывести его из состава национальной команды.

В активе Ковтуна два серебра и бронза чемпионатов Европы, два серебра командного чемпионата мира, а также четыре золота первенства России. Он занял второе место на Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Ранее Александр Лакерник прокомментировал решение фигуриста Ковтуна завершить карьеру.