В ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила факт завершения спортивной карьеры Максимом Ковтуном.
В ФФККР приняли заявление Ковтуна о завершении карьеры
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ФФККР, спортсмен подал в федерацию соответствующее заявление, а также попросил вывести его из состава национальной команды.

В активе Ковтуна два серебра и бронза чемпионатов Европы, два серебра командного чемпионата мира, а также четыре золота первенства России. Он занял второе место на Универсиаде 2019 года в Красноярске.

Ранее Александр Лакерник прокомментировал решение фигуриста Ковтуна завершить карьеру.

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