Лакерник прокомментировал решение фигуриста Ковтуна завершить карьеру

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник предполагает, что фигурист Максим Ковтун мог добиться более существенных успехов в спорте, если бы усерднее занимался в прошлом.

«Наверное, он не до конца реализовал себя, а насчёт завершения карьеры решать ему самому. Мы не знаем ни о состоянии его здоровья, ни о мотивации. Может, ему нужно было раньше сильнее упираться, тогда эффект был бы лучше, чем получилось в итоге. С одной стороны, как спортсмен он состоялся, а с другой, наверное, мог достичь большего», — цитирует РИА Новости вице-президента ISU.

Трёхкратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун принял решение завершить карьеру в возрасте 23 лет.

Ранее тренер Ковтуна выразила надежду, что фигурист сможет реализовать себя в своих учениках.