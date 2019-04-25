Лакерник прокомментировал решение фигуриста Ковтуна завершить карьеру
- РИА Новости
«Наверное, он не до конца реализовал себя, а насчёт завершения карьеры решать ему самому. Мы не знаем ни о состоянии его здоровья, ни о мотивации. Может, ему нужно было раньше сильнее упираться, тогда эффект был бы лучше, чем получилось в итоге. С одной стороны, как спортсмен он состоялся, а с другой, наверное, мог достичь большего», — цитирует РИА Новости вице-президента ISU.
Трёхкратный призёр чемпионатов Европы по фигурному катанию Максим Ковтун принял решение завершить карьеру в возрасте 23 лет.
Ранее тренер Ковтуна выразила надежду, что фигурист сможет реализовать себя в своих учениках.