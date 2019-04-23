Тренер Ковтуна выразила надежду, что фигурист сможет реализовать себя в своих учениках

Тренер завершившего карьеру четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна Елена Буянова выразила надежду, что спортсмен сможет себя реализовать в качестве наставника.

«Конечно, Макс не до конца реализовал себя в фигурном катании как спортсмен. Не смог реализовать себя. Но надеемся, что в дальнейшем он реализует себя в своих спортсменах», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Она также сказала, что ей кажется, будто их совместная работа была очень долгой, несмотря на возраст фигуриста (23 года).

«Столько лет мы вместе с Максом работали! Были и удовольствие, и радости, и горечь поражений», — подчеркнула Буянова.

Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.

Ранее Евгений Плющенко пожелал Ковтуну удачи в тренерской деятельности.