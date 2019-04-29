Морозов сравнил хоккеиста юниорской сборной России Подколзина с Ковальчуком

Исполнительный директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов высказал своё мнение об игре российского форварда Василия Подколзина на юниорском чемпионате мира.

«Он долго не мог забить, но проблемы с реализацией моментов есть и у взрослых. Можно сравнить его с Ильёй Ковальчуком, который в 2008 году тоже забил свой первый гол в финале чемпионата мира. Где-то игра не получалась, но в финале Подколзин себя проявил», — цитирует Морозова Sport24.

Василий Подколзин является одним из фаворитов грядущего драфта молодых талантов Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что хоккеист сборной России Подколзин считает, что плохо сыграл на ЮЧМ.