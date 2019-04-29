Двое хоккеистов продлили контракты с ХК «Сочи»

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Защитник Денис Александров и форвард Кирилл Капустин продолжат выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ХК «Сочи».
Двое хоккеистов продлили контракты с ХК «Сочи»
  • ©hcsochi.ru

Как сообщает официальный сайт команды, ХК «Сочи» подписал новые контракты с Денисом Александровым и Кириллом Капустиным. Договоры с хоккеистами рассчитаны на один год.

В прошлом сезоне Александров провёл за «Сочи» 43 матча в регулярном чемпионате, сделав три голевых передачи; в плей-офф результативными действиями не отметился.

Форвард Капустин за 39 матчей регулярного чемпионата набрал десять (4+6) очков. В плей-офф на счету нападающего два гола за шесть матчей.

Ранее сообщалось, что «Авангард» продлил контракт с хоккеистом Вилле Поккой.

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