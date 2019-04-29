«Авангард» продлил контракт с хоккеистом Покка

Финский защитник финалиста Кубка Гагарина Вилле Покка согласовал новый контракт с «Авангардом» сроком на один год.

Как сообщает официальный сайт клуба, «Авангард» продлил сотрудничество с 24-летним защитником команды Вилле Покка. Контракт рассчитан на один год. В прошлом сезоне Покка отыграл 61 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, набрав 17 (7 + 10) очков. За 19 игр плей-офф финн отметился тремя баллами (2 + 1).

Также был подписан новый двухлетний договор с тренером по физической подготовке команды Брэндоном Бови.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу у «Авангарда» в овертайме и впервые завоевал Кубок Гагарина.