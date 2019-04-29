Экс-боксёр Тайсон рассказал о своём криминальном прошлом
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«Меня спас бокс. До занятия спортом я был уверен, что стану бандитом и буду убивать людей. В моей молодости были преступления, нападения и разбои. Я был членом бандитской группировки и стрелял в людей. Но бокс изменил всю мою жизнь», — сказал Тайсон в интервью Metro.
Также бывший боксёр добавил, что у нынешней молодёжи нет надежды на счастливое будущее, потому молодые люди становятся на путь преступности.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в бокс.