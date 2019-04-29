Экс-боксёр Тайсон рассказал о своём криминальном прошлом

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, американец Майк Тайсон рассказал о том, как спорт изменил его жизнь.
Экс-боксёр Тайсон рассказал о своём криминальном прошлом
  • ©PPE/face to face
  • globallookpress.com

«Меня спас бокс. До занятия спортом я был уверен, что стану бандитом и буду убивать людей. В моей молодости были преступления, нападения и разбои. Я был членом бандитской группировки и стрелял в людей. Но бокс изменил всю мою жизнь», — сказал Тайсон в интервью Metro.

Также бывший боксёр добавил, что у нынешней молодёжи нет надежды на счастливое будущее, потому молодые люди становятся на путь преступности.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в бокс.

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