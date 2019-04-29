«Крылья Советов» объявили о погашении долга перед Тихоновым

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Руководство клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заявило, что рассчиталось с долгом по зарплате перед бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.
«Крылья Советов» объявили о погашении долга перед Тихоновым
  • РИА Новости

«Мы рассчитались с Андреем Тихоновым по долгу, с остальными футболистами тоже ведётся работа. Что касается общей финансовой ситуации, она непростая, но и катастрофы никакой нет. Существуют задержки, но всё выплачивается, глобальных проблем у клуба нет», — цитирует «Чемпионат» директора по развитию «Крыльев Советов» Александра Шикунова.

Также функционер добавил, что все отечественные футбольные клубы, за исключением грандов, испытывают схожие проблемы.

Ранее сообщалось, что Дзюба поблагодарил болельщиков после победы «Зенита» над «Крыльями Советов».

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