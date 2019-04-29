ЦСКА стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу
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После того как в матче 26-го тура чемпионата столичный «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), армейцы стали недосягаемы для соперников.
Идущий на втором месте «Спартак» отстаёт от красно-синих на 13 очков.
Для ЦСКА это первый титул чемпиона молодёжного первенства.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года.
ЧЕМПИООООНЫ! #ЦСКАU21 за четыре тура до финиша завоевал золотые медали молодежного первенства России! #красносинийсамыйсильный#ЦСКАpic.twitter.com/aCaNH1U6MZ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 апреля 2019 г.