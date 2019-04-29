ЦСКА стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

Короткая ссылка
Московский ЦСКА за четыре тура до конца чемпионата стал победителем молодёжного первенства России по футболу.
ЦСКА стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу
  • ©pfc-cska.com

После того как в матче 26-го тура чемпионата столичный «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), армейцы стали недосягаемы для соперников.

Идущий на втором месте «Спартак» отстаёт от красно-синих на 13 очков.

Для ЦСКА это первый титул чемпиона молодёжного первенства.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить