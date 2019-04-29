ЦСКА стал чемпионом молодёжного первенства России по футболу

Московский ЦСКА за четыре тура до конца чемпионата стал победителем молодёжного первенства России по футболу.

После того как в матче 26-го тура чемпионата столичный «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1), армейцы стали недосягаемы для соперников.

Идущий на втором месте «Спартак» отстаёт от красно-синих на 13 очков.

Для ЦСКА это первый титул чемпиона молодёжного первенства.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года.