СМИ: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года

Московский футбольный клуб ЦСКА предложил хавбеку команды Алану Дзагоеву контракт на два года.

Как сообщает Sport24, по новому соглашению зарплата игрока должна будет составить €700—800 тыс.

При этом окончательного решения о продлении ещё не принято.

28-летний хавбек получил травму передней крестообразной связки правого колена во время февральского тренировочного сбора команды и перенёс операцию.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2019 года. Он играет за армейский клуб с 2008 года и в общей сложности провёл 342 матча во всех турнирах, записав в свой актив 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее «Краснодар» победил ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.