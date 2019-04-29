СМИ: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года

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Московский футбольный клуб ЦСКА предложил хавбеку команды Алану Дзагоеву контракт на два года.
СМИ: ЦСКА предложил Дзагоеву контракт на два года
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, по новому соглашению зарплата игрока должна будет составить €700—800 тыс.

При этом окончательного решения о продлении ещё не принято.

28-летний хавбек получил травму передней крестообразной связки правого колена во время февральского тренировочного сбора команды и перенёс операцию.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает летом 2019 года. Он играет за армейский клуб с 2008 года и в общей сложности провёл 342 матча во всех турнирах, записав в свой актив 74 гола и 88 результативных передач.

Ранее «Краснодар» победил ЦСКА в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

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