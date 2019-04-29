Адвокат Кокорина не понимает, почему потерпевшие не реагируют на извинения футболистов

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает странным тот факт, что потерпевшие никак не реагируют на извинения её подзащитного и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.
Адвокат Кокорина не понимает, почему потерпевшие не реагируют на извинения футболистов
  • РИА Новости

«От побоев ребята не отказываются, вину признают. Перед потерпевшими они уже извинились каждый более четырёх раз. Вы видели, что потерпевшие не реагируют на извинения ребят, что тоже по меньшей мере странно», — цитирует адвоката РИА Новости.

Она предполагает, что такое поведение может быть принципиальной позицией или у потерпевших до сих пор внутри обида.

«Нам непонятно. Считаю, что нам удалось развалить ст. 213 ч. 2», — добавила Стукалова.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее адвокат брата Кокорина рассказал о дальнейших намерениях стороны защиты.

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