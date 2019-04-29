Каннаваро покинул пост главного тренера сборной Китая по футболу после двух матчей
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- © Bai Xuefei/Xinhua
«При всём уважении к Китаю как к великой стране, я считаю необходимым объявить о своём решении отказаться от должности тренера сборной», — приводит слова Каннаваро «Матч ТВ» со ссылкой на социальную сеть Weibo.
Итальянец подчеркнул, что хочет сосредоточиться на работе в «Гуанчжоу Эвергранд» и своей семье.
Под руководством Каннаваро Китай сыграл всего два матча, в которых уступил Таиланду и Узбекистану.
Ранее женская сборная России по футболу заняла третье место на международном турнире в Китае.