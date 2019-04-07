Женская сборная России по футболу заняла третье место на международном турнире в Китае
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В матче за третье место россиянки разгромили Хорватию со счётом 3:0.
В составе национальной команды дубль оформила Нелли Коровкина, а также отличилась Надежда Смирнова.
В финале встретятся Китай и Камерун.
Ранее РУСАДА открыло дело в отношении футболистки за нарушение антидопинговых правил.
Крупная победа над Хорватией!— Сборная России (@TeamRussia) 7 апреля 2019 г.
В воскресенье, 7 апреля, женская национальная сборная России провела матч за 3-е место на Международном турнире четырех наций в Китае, в котором одержала крупную победу над командой Хорватии со счетом 3:0. pic.twitter.com/jrRniI8ysH