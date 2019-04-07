Женская сборная России по футболу заняла третье место на международном турнире в Китае

Крупная победа над Хорватией!

В воскресенье, 7 апреля, женская национальная сборная России провела матч за 3-е место на Международном турнире четырех наций в Китае, в котором одержала крупную победу над командой Хорватии со счетом 3:0. pic.twitter.com/jrRniI8ysH