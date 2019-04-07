Женская сборная России по футболу заняла третье место на международном турнире в Китае

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Женская сборная России по футболу завоевала бронзовые медали на Турнире четырёх наций в Китае.
Женская сборная России по футболу заняла третье место на международном турнире в Китае
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В матче за третье место россиянки разгромили Хорватию со счётом 3:0.

В составе национальной команды дубль оформила Нелли Коровкина, а также отличилась Надежда Смирнова.

В финале встретятся Китай и Камерун.

Ранее РУСАДА открыло дело в отношении футболистки за нарушение антидопинговых правил.

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