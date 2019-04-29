Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA
- globallookpress.com
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Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Российская теннисистка поднялась с 22-го на 21-е место место после выхода во второй круг турнира в немецком Штутгарте.
Среди других россиянок в топ-50 также находятся Мария Шарапова (28) и Анастасия Павлюченкова (35).
Первой ракеткой мира остаётся японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась чешка Петра Квитова, а на позицию ниже опустилась румынка Симона Халеп.
Ранее сообщалось, что Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP.