Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA

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Россиянка Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Касаткина поднялась на 21-е место в рейтинге WTA
  • globallookpress.com
  • © Michael Weber IMAGEPOWER, via ww/www.imago-images.de

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Российская теннисистка поднялась с 22-го на 21-е место место после выхода во второй круг турнира в немецком Штутгарте.

Среди других россиянок в топ-50 также находятся Мария Шарапова (28) и Анастасия Павлюченкова (35).

Первой ракеткой мира остаётся японка Наоми Осака. На вторую строчку поднялась чешка Петра Квитова, а на позицию ниже опустилась румынка Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP.

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