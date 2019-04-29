Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP
  • Reuters

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Медведев дошёл до финала турнира категории ATP 500 в испанской Барселоне, где уступил австрийцу Доминику Тиму.

Лучший из российских теннисистов Карен Хачанов сохраняет 13-е место.

Первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович, на второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев.

Ранее Медведев прокомментировал поражение в финале турнира в Барселоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить