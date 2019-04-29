Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Медведев дошёл до финала турнира категории ATP 500 в испанской Барселоне, где уступил австрийцу Доминику Тиму.

Лучший из российских теннисистов Карен Хачанов сохраняет 13-е место.

Первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович, на второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев.

Ранее Медведев прокомментировал поражение в финале турнира в Барселоне.