Медведев остался на 14-м месте в рейтинге ATP
- Reuters
Обновлённый рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
Медведев дошёл до финала турнира категории ATP 500 в испанской Барселоне, где уступил австрийцу Доминику Тиму.
Лучший из российских теннисистов Карен Хачанов сохраняет 13-е место.
Первой ракеткой мира остаётся серб Новак Джокович, на второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль, а замыкает тройку лучших представитель Германии Александр Зверев.
Ранее Медведев прокомментировал поражение в финале турнира в Барселоне.