Боец Исмаилов рассказал о подробностях конфликта с Минеевым в Турции

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов на своей странице в социальной сети рассказал о том, как возникла потасовка с коллегой по ремеслу Виталием Минеевым.

«Хочу рассказать вам историю о хищнике, который отправился за гиеной в Турцию. Хищник пошёл поесть, и прямо перед ним появилась та самая гиена. Хищник встал, подошёл к ней с призывом выйти, но она продолжала бубнить что-то вроде: «Давай в Москве, ты драться что ли приехал, не трогай меня». Хищник, короче, втащил гиене и потрепал её немного. И если, прочитав эту быль, гиена хочет что-то опровергнуть, я совсем рядом и с большим удовольствием готов повторить, без разнимающих лиц», — написал Исмаилов в Instagram.

Инцидент между Магомедов Исмаиловым и Виталием Минеевым произошёл 28 апреля в Белеке, на фестивале MASF.

Ранее сообщалось, что бойцы Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции.