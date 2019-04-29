СМИ: Бойцы Минеев и Исмаилов устроили потасовку в Турции

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Российские бойцы смешанных единоборств Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в турецком отеле.

Как сообщает Sport24, Магомед Исмаилов и Владимир Минеев устроили потасовку в одном из отелей турецкого города Белек. По информации источника, спортсмены находятся на фестивале MASF.

Сообщается, что Исмаилов подошёл к Минееву с предложением отойти и поговорить, на что получил отказ. После этого началась потасовка, однако дальнейшее развитие инцидента предотвратило вмешательство находившихся неподалёку людей.

Поединок между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым состоялся в октябре 2018 года на турнире Fight Nights Global 90 и завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Исмаилов намерен оспорить результат боя с Минеевым на турнире Fight Nights.

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