Исмаилов намерен оспорить результат боя с Минеевым на турнире Fight Nights

Владимир Осия, тренер бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, заявил, что их команда собирается подать апелляцию на результат боя с Владимиром Минеевым, прошедшего в рамках турнира Fight Nights Global 90 и завершившегося вничью.

«Мы подадим апелляцию, и если результат справедливо пересмотрят, то мы можем провести реванш, чтобы всё доказать и убедительно его выиграть. Нам интересно доказать, что мы явно сильнее, но в организации, в которой так судят, если они не пересмотрят результат и не примут справедливое решение, мы этого делать не будем», — приводит слова Осии Fight Time.

Ранее сообщалось, что бой Минеева и Исмаилова на турнире Fight Nights в Москве завершился вничью.