Исмаилов намерен оспорить результат боя с Минеевым на турнире Fight Nights

Короткая ссылка
Владимир Осия, тренер бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, заявил, что их команда собирается подать апелляцию на результат боя с Владимиром Минеевым, прошедшего в рамках турнира Fight Nights Global 90 и завершившегося вничью.
Исмаилов намерен оспорить результат боя с Минеевым на турнире Fight Nights
  • © Магомед Исмаилов / Instagram

«Мы подадим апелляцию, и если результат справедливо пересмотрят, то мы можем провести реванш, чтобы всё доказать и убедительно его выиграть. Нам интересно доказать, что мы явно сильнее, но в организации, в которой так судят, если они не пересмотрят результат и не примут справедливое решение, мы этого делать не будем», — приводит слова Осии Fight Time.

Ранее сообщалось, что бой Минеева и Исмаилова на турнире Fight Nights в Москве завершился вничью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить