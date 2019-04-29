«Каролина» добыла волевую победу над «Айлендерс» и увеличила лидерство в серии плей-офф НХЛ

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В рамках полуфинала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Каролина Харрикейнз» добыла победу над «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, проходившая в Нью-Йорке, завершилась победой «Каролины» со счётом 2:1.

В первом периоде счёт открыл игрок «Айлендерс» Мэтью Барзал.

«Каролина» сумела перевернуть всё с ног на голову в дебюте третьего игрового отрезка. Шайбы Уоррена Фёгеле и Нино Нидеррайтера с интервалом в 50 секунд помогли «Харрикейнз» установить итоговый счёт на табло и добыть победу.

Российский форвард гостей Андрей Свечников участия в матче не принимал.

«Каролина» ведёт в серии 2:0. Следующий матч между этими командами пройдёт в ночь на второе мая на родной арене «Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Кучеров попал в список претендентов на «Харт Трофи».

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