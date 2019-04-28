Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ
- @zenit_spb
«Мы провалили начало игры, поэтому уступили. «Зенит» быстро забил два, потом ещё третий. Были близки к разгрому, но отыграли два мяча. Во втором тайме попытались чуть-чуть больше контролировать мяч. Где-то повезло, где-то — не очень. «Зенит» заслуженно победил. Мне, как тренеру, жалко, что так быстро пропустили. Не увидели, что можем до конца», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».
«Крылья Советов» на выезде проиграли «Зениту» со счётом 2:4. За четыре тура до финиша чемпионата самарский клуб набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ.