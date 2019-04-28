Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ

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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своей команды от петербургского «Зенита» в матче 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Божович объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче РПЛ
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«Мы провалили начало игры, поэтому уступили. «Зенит» быстро забил два, потом ещё третий. Были близки к разгрому, но отыграли два мяча. Во втором тайме попытались чуть-чуть больше контролировать мяч. Где-то повезло, где-то — не очень. «Зенит» заслуженно победил. Мне, как тренеру, жалко, что так быстро пропустили. Не увидели, что можем до конца», — приводит слова Божовича «Матч ТВ».

«Крылья Советов» на выезде проиграли «Зениту» со счётом 2:4. За четыре тура до финиша чемпионата самарский клуб набрал 27 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ.

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