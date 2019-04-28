Форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ
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«Приходи, брат. Два гола для тебя», — написал Азмун личное сообщение в Instagram корреспонденту RT и ведущему Raw Take Podcast Алексею Ярошевскому.
Журналист RT накануне взял интервью у иранского нападающего «Зенита», а также сообщил футболисту, что посетит матч 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». По ходу встречи Азмун выполнил обещание, оформив дубль за стартовые 30 минут поединка.
Беседу Алексея Ярошевского и Сердара Азмуна читайте завтра на RT.
Ранее сообщалось, что Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ.