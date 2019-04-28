Форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун пообещал корреспонденту RT дважды забить в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и выполнил обещанное.
Форвард «Зенита» выполнил обещание, данное журналисту RT перед 26-м туром РПЛ
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 «Приходи, брат. Два гола для тебя», — написал Азмун личное сообщение в Instagram корреспонденту RT и ведущему Raw Take Podcast Алексею Ярошевскому.

    Журналист RT накануне взял интервью у иранского нападающего «Зенита», а также сообщил футболисту, что посетит матч 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». По ходу встречи Азмун выполнил обещание, оформив дубль за стартовые 30 минут поединка.

    Беседу Алексея Ярошевского и Сердара Азмуна читайте завтра на RT.

    Ранее сообщалось, что Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ.

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