Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ

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В споре лучших бомбардиров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) установилось двоевластие.
Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ
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Благодаря дублю Сердара Азмуна в ворота «Крыльев Советов» в матче 26-го тура в гонке лучших бомбардиров РПЛ установилось двоевластие. Иранец догнал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Оба имеют по 12 забитых мячей, однако форвард «Зенита» провёл на две встречи меньше.

Ближайшие преследователи в лице Сильвестра Игбуна из «Уфы» и Виктора Классона из «Краснодара» имеют по девять голов.

Ранее Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками «Зенита».

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