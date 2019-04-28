Азмун сравнялся с Чаловым в гонке бомбардиров РПЛ

В споре лучших бомбардиров чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) установилось двоевластие.

Благодаря дублю Сердара Азмуна в ворота «Крыльев Советов» в матче 26-го тура в гонке лучших бомбардиров РПЛ установилось двоевластие. Иранец догнал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Оба имеют по 12 забитых мячей, однако форвард «Зенита» провёл на две встречи меньше.

Ближайшие преследователи в лице Сильвестра Игбуна из «Уфы» и Виктора Классона из «Краснодара» имеют по девять голов.

Ранее Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками «Зенита».