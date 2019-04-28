Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками «Зенита»

После матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Крылья Советов» (4:2) главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов.

«У Азмуна был ушиб, перед матчем проверяли, может ли он сыграть. У Жиркова микротравма, но сегодня он сумел не усугубить её. Теперь имеются вопросы по Дзюбе. На Маркизио в ближайшие четыре-шесть месяцев мы рассчитывать не сможем, дальше посмотрим», — сказал Семак после матча.

Также главный тренер «Зенита» добавил, что более детальная информация относительно участия Дзюбы в матче 27-го тура РПЛ появится завтра.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19.