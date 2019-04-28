Боярский уверен, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ

Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2018/19.

«Чемпион ли «Зенит»? Однозначно да, и чемпионство уже не упустит», — приводит слова Боярского Sport24.

Он также отметил хорошо проведённую трансферную кампанию и успешную работу Сергея Семака в качестве главного тренера.

За четыре тура до финиша чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и опережает идущий вторым «Локомотив» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19.