Боярский уверен, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ
- РИА Новости
«Чемпион ли «Зенит»? Однозначно да, и чемпионство уже не упустит», — приводит слова Боярского Sport24.
Он также отметил хорошо проведённую трансферную кампанию и успешную работу Сергея Семака в качестве главного тренера.
За четыре тура до финиша чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и опережает идущий вторым «Локомотив» на восемь очков.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19.