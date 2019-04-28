Боярский уверен, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ

Короткая ссылка
Известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский выразил уверенность, что петербургский клуб станет чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2018/19.
Боярский уверен, что «Зенит» уже не упустит чемпионство в РПЛ
  • РИА Новости

«Чемпион ли «Зенит»? Однозначно да, и чемпионство уже не упустит», — приводит слова Боярского Sport24.

Он также отметил хорошо проведённую трансферную кампанию и успешную работу Сергея Семака в качестве главного тренера.

За четыре тура до финиша чемпионата «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков, и опережает идущий вторым «Локомотив» на восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обеспечил себе медали чемпионата РПЛ — 2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить