Стали известны составы «Краснодара» и ЦСКА на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и ЦСКА определились со стартовыми составами команд на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

С первых минут за «Краснодар» сыграют Матвей Сафонов, Урош Спаич, Сергей Петров, Йон Гудни Фьолусон, Маурисио Перейра, Шарль Каборе, Дмитрий Стоцкий, Виктор Классон, Даниил Уткин, Вандерсон и Иван Игнатьев.

В составе ЦСКА на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Родриго Бекао, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич и Фёдор Чалов.

Матч состоится 28 апреля на «Краснодар Арене». Начало — в 19:00 мск. По итогам 25 туров «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. ЦСКА с 44 очками — третий.

Ранее сообщалось, что дубль Сердара Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в матче РПЛ.