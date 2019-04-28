Евсеев заявил, что «Уфе» отчасти повезло в матче РПЛ с «Уралом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу своих подопечных над екатеринбургским «Уралом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Соперник забил первый мяч, стандартное положение, но мы не опустили руки. После пропущенного мяча поменяли схему игры, добились положительного результата», — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

Он отметил, что в некоторой степени его команде помогло удаление игрока «Урала».

«Но мы имели моменты и играли обоюдоостро. Нам, можно сказать, больше повезло, но везёт тем, кто хочет этого. Мы хотим вылезти из ситуации, в которой оказались, и прикладываем усилия», — добавил специалист.

По итогам 26 туров «Уфа» сумела подняться из зоны вылета в зону стыковых матчей, заняв 14-е место. В активе команды 25 очков. Отставание от занимающего 12-е место «Динамо» — первой команды за пределами зоны стыковых игр — составляет четыре очка.

Ранее сообщалось, что «Уфа» дома разгромила «Урал» в 26-м туре РПЛ.