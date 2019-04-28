Ломовицкий уверен, что в будущем будет готов занять место Промеса в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий выразил уверенность, что в будущем сможет стать лидером команды, каким до этого был ушедший в «Севилью» Квинси Промес.

«Готов ли я занять место Квинси? В будущем — да. Во мне есть лидерские качества, характер и большой потенциал. Нужно проявить себя. Доказывать свою состоятельность необходимо делами», — приводит слова хавбека официальный сайт красно-белых.

21-летний Ломовицкий сыграл в этом сезоне 23 матча за красно-белых и отметился одной результативной передачей.

Промес покинул «Спартак» в августе 2018 года. Он выступал за москвичей с 2014 года. Голландец провёл за команду 135 игр во всех турнирах и забил 66 мячей.

Ранее Ломовицкий заявил, что никогда не будет играть за ЦСКА.