Футболист «Спартака» Ломовицкий заявил, что никогда не будет играть за ЦСКА
- РИА Новости
«Могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни!» — цитирует хавбека официальный сайт красно-белых.
Он также сказал, что искренне любит «Спартак» и хотел бы выступать за этот клуб как можно дольше и радовать болельщиков.
«Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте», — подчеркнул Ломовицкий.
Ранее Ломовицкий заявил, что ждёт своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни.