Футболист «Спартака» Ломовицкий заявил, что никогда не будет играть за ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий заявил, что никогда не согласится перейти в столичный ЦСКА.

«Могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни!» — цитирует хавбека официальный сайт красно-белых.

Он также сказал, что искренне любит «Спартак» и хотел бы выступать за этот клуб как можно дольше и радовать болельщиков.

«Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте», — подчеркнул Ломовицкий.

Ранее Ломовицкий заявил, что ждёт своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни.