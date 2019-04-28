Ломовицкий заявил, что ждёт своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий признался, что его главная цель в жизни на данный момент — забить первый мяч за основную команду.

«Я жду своего первого гола за «Спартак» больше всего в жизни! Мне давали шансы, имел моменты, но не удалось их реализовать», — приводит слова игрока официальный сайт красно-белых.

По его мнению, в некоторых ситуациях ему, скорее всего, не хватает решительности, но всё равно он верит в себя. При этом Ломовицкий отметил, что партнёры по команде верят в него: пытаются стимулировать или подшучивают.

«Самые близкие отношения у меня с Колей Рассказовым, мы всё время вместе — и на тренировках, и после. Поделиться хорошими советами могут Зобнин, Джикия, Комбаров и Глушаков», — добавил Ломовицкий.

Ранее агент Александра Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак».