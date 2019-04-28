Райкконен будет стартовать с пит-лейн из-за нарушения технического регламента

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен наказан стартом с пит-лейн в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» — Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Motorsport, судьи аннулировали его результаты в квалификации, по итогам которой он занял восьмое место, из-за нарушения командой технического регламента в части допустимой гибкости элементов аэродинамики.

После квалификационных заездов стюарды Гран-при провели проверку переднего антикрыла болида чемпиона мира 2007 года, в ходе которой выявили излишнюю гибкость конструкции, что запрещено правилами.

Таким образом, Райкконен стал третьим гонщиком, который будет стартовать в гонке с пит-лейн после пилота Red Bull Пьера Гасли и гонщика Williams Роберта Кубицы.

Гонка Гран-при Азербайджана пройдёт 28 апреля. Стартовые огни погаснут в 15:10 мск.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане.