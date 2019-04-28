Хоккеист Фолиньо считает, что игра Бобровского придаёт сил «Коламбусу»

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Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо похвалил голкипера команды Сергея Бобровского за игру с «Бостон Брюинз» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист Фолиньо считает, что игра Бобровского придаёт сил «Коламбусу»
  • ©Nick Foligno Bobrovsky
  • globallookpress.com

«Он уверен в своих силах. И чувствует, что мы его поддерживаем. Мы считаем, что помогаем ему, а он помогает нам. Так что мы живём душа в душу в этом плане», — цитирует спортсмена официальный сайт лиги.

Он подчеркнул, что игрокам «Блю Джекетс» необходимо не доводить эпизоды до опасных моментов у своих ворот, но Бобровский их выручает в ситуациях, когда партнёрам не удаётся справиться. Капитан добавил, что считает россиянина вратарём мирового уровня.

«Его игра придаёт нам силы. Мы выполняем свою работу перед ним, чтобы он всё видел. А он вытаскивает сумасшедшие шайбы», — отметил Фолиньо.

Бобровский в матче с «Бостоном» отразил 29 бросков из 31. «Коламбус» победил в овертайме со счётом 3:2.

Ранее Мэтт Дюшейн выразил мнение, что не так много вратарей в мире могут делать такие сейвы, как Бобровский против «Брюинз».

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