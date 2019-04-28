Хоккеист Дюшейн о сейве Бобровского: не так много вратарей в мире могут подобное

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн восторженно высказался о спасении голкипера команды Сергея Бобровского после двух бросков форварда «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это был его лучший сейв в матче, без сомнения. Когда он это сделал, я посмотрел на нашего капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много голкиперов, которые могут остановить шайбу в таком эпизоде», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

Он отметил, что данный эпизод мог решить исход матча не в пользу «Блю Джекетс». По его словам, в минувшей встрече сложно было получить удовольствие от игры.

«Так часто и происходит в плей-офф. Многим из нас приходилось просто гоняться за шайбой. Но приходится мириться с этим и добывать результат», — добавил Дюшейн.

Дюшейн в овертайме забросил победную шайбу и сделал счёт 3:2.

Ранее сообщалось, что игрок «Коламбуса» Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ.