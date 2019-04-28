Хоккеист Дюшейн о сейве Бобровского: не так много вратарей в мире могут подобное
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- © Bob DeChiara-USA TODAY Sports
«Это был его лучший сейв в матче, без сомнения. Когда он это сделал, я посмотрел на нашего капитана Ника Фолиньо и сказал, что в мире не так много голкиперов, которые могут остановить шайбу в таком эпизоде», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.
Он отметил, что данный эпизод мог решить исход матча не в пользу «Блю Джекетс». По его словам, в минувшей встрече сложно было получить удовольствие от игры.
«Так часто и происходит в плей-офф. Многим из нас приходилось просто гоняться за шайбой. Но приходится мириться с этим и добывать результат», — добавил Дюшейн.
Дюшейн в овертайме забросил победную шайбу и сделал счёт 3:2.
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